高市議員陳麗娜今（11）日質詢時指出，高雄自來水老舊，每天竟漏光11萬噸的水量，相當於55口抗旱水井的出水量，要求高市府向中央爭取經費，加速汰換高雄自來水管來止漏。對此，水利局長蔡長展回應，將積極爭取。（柯宗緯翻攝）

高雄近日下雨，旱象稍為緩解，但缺水危機尚未完全解除。高市議員陳麗娜今（11）日質詢時指出，高雄自來水老舊，每天竟漏光11萬噸的水量，相當於55口抗旱水井的出水量，要求高市府向中央爭取經費，加速汰換高雄自來水管來止漏。對此，水利局長蔡長展回應，將積極爭取。

陳麗娜指出，自來水公司推動10年計畫改善漏水率，高雄市由2013年的14.83％，明年會降到7.38％，10年來降低7.45％，看似成績不錯，但實在太久了，況且該計畫只到明年。

陳麗娜表示，自來水公司每日提供高雄供水量約為140萬噸，換算起來漏水量高達11萬噸，而水利署今年4月底在高屏溪、荖濃溪沿岸等增鑿50口抗旱水井，日增供水13.2萬噸。抗旱井是抽地下水來應急，可悲的是高雄冒著地層下陷的危機，抽的水竟和自來水公司漏掉的沒有差多少。

陳麗娜提到，高雄沒有儲水設施，每年儲水2億噸到南化水庫卻拿不回來，想請屏東支援地下水也被拒，既然想不出更好辦法為高雄開發水源，中央就應專案編列經費，在最短時間內把高雄的漏水率降到1％以下，「水真的很珍貴，可望老天爺下雨，但水管的水卻不斷漏！」

自來水公司七區管理處指出，截至2022年底，高雄市漏水率8.34％，近5年來老舊自來水管汰換239公里，經費約26億元，今年度汰換經費為6.6公里、長度43公里，依據擬訂的自來水漏水率計畫，明年漏水率可降至7.38％。

自來水公司七區管理處副處長徐志宏表示，該水管汰換計畫原本核定至明年底，後續還沒定案，針對議員意見將再跟中央反映。水利局長蔡長展表示，會向水公司建議並積極爭取相關經費。

另外，陳麗娜也要求汙水處理廠應全面升級為再生水廠，蔡長展表示，這10年來產業政策，大型開發都是使用再生水，目前臨海、鳳山汙水廠已有再生水廠，未來北高雄楠梓、橋頭也會設置，另計畫將從同盟路拉汙水管線，從市區送水到楠梓處理，提升再生水量。

至於縣市搶水爭議，蔡長展表示，針對高屏溪水資源，台南、高雄、屏東都在用，這兩次百年大旱彼此都有很多經驗，未來中央要跟地方坐下來協調，看看這些水資源如何共同調度。