雲林縣府文化觀光處一樓「雲林創意設計中心」，是雲林各行各業創意商品的展示空間，成立邁入第3年，迎接母親節到來，文觀處推出「雲林未來展」，涵蓋50家時尚、美食、生活、體態、玩樂的商品，歡迎民眾選購。
文觀處一樓的咖啡廳結束營業後，文觀處成立「雲林創意設計中心」，作為本地傳統產業、創新產業、青年創新、文化創意的展出空間，每一檔期約50家同場展出，並有不定期文創論壇。
「雲林創意設計中心」11日起推出「雲林未來展」，透過雲林商品重新對焦時尚、美食、玩樂等層面的未來，例如專利設計保溫瓶、漂流木鋼筆、永生花蛋糕等。
張麗善表示，雲林在地的好產品應該被看見，雲林創意設計中心整合資源、社群行銷，讓各行各業的智慧結晶發光發亮，帶動疫情過後的嶄新未來。
文觀處長陳璧君表示，「雲林創意設計中心」不僅是創意商品孵化與展售的場所，也希望帶動雲林文化觀光，遊客一走入就能認識雲林的物產買伴手禮，也可上網訂購宅配。
陳璧君說，未來雲林的山、中、海都會有一處青年創業基地，目標是與觀光物產結合，近期將在虎尾建國眷村的丁棟成立一處，讓返鄉青年有腦力激盪的地點，踏出創業的第一步。
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