美國去年10月對大陸祭出晶片出口禁令，並大幅降低對陸製晶片的依賴，根據韓媒報導，美中衝突讓台灣最受惠，2022年台灣已躍升美國最大晶片進口國。
根據韓媒《BusinessKorea》報導，美國國際貿易委員會（ITC）公布數據顯示，美國自大陸進口晶片占比已從2018年的30.2%，滑落至2022年的11.7%。大陸在2003年至2018年期間，曾是美國晶片第一大進口來源，但之後占比持續下降，2022年排名已跌至第四名。
反觀台製晶片在美進口市場占比，從2018年的9.5%大幅提高至2022年的19.2%，同期間排名從第四躍居第一，台灣成為美國晶片轉單效益的主要受惠國。其他主要受惠國家還包括越南，越南受益美國對大陸的制裁，占比也從2.5%擴大到9.8%。
另根據美國財經媒體報導，台灣在晶片供應鏈中扮演更加吃重的角色，因為許多從其他亞洲國家出口的晶片，一開始都是在台灣或南韓製造。
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