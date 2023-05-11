美國前總統川普過去大致僅接受對他友善的保守派媒體採訪，他今天在黃金時段出席CNN現場直播座談會，時隔多年首度接受主流媒體訪問，重申他對選舉與性侵案等議題的說法。

美聯社報導，今天在新罕布什爾州舉行的座談會，是川普自2016年來首度參加美國有線電視新聞網（CNN）節目。他先前稱CNN是報導「假新聞」的媒體，擔任總統時從未同意接受CNN記者採訪。

川普競選團隊表示，川普已開始把重心轉移到2024年選戰，屆時可能再度對決現任總統拜登，他上CNN節目是踏出共和黨舒適圈。

以下是川普出席CNN座談會的對談重點：

● 涉性侵判賠500億美元 重申不認識專欄作家

在川普出席CNN座談會的前一天，紐約陪審團裁定川普須為近30年前性侵一名女子，以及在這名女子公開談論此案時誹謗她負責。

陪審團裁定專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）可獲得500萬美元（新台幣1.5億元）賠償金。陪審團駁回卡洛爾聲稱遭強暴的說法，但裁定川普須為罪名較輕的性虐待負責。川普否認犯罪，稱他1996年從未在百貨公司與卡洛爾邂逅，且不認識卡洛爾，並說他打算提出上訴。

CNN主持人柯林斯（Kaitlan Collins）詢問川普有關此案裁決結果的問題時，川普說他的民調支持度上升，並重申他不認識卡洛爾，但目前至少有一張他們兩人的合照流出。

川普說：「我不認識她。我從未見過她。我根本不知道她是誰。」柯林斯問這會不會影響到他對女性選民的支持時，川普沒有理會，並以嘲諷的語調重述卡洛爾的說詞，引起現場觀眾哄堂大笑。柯林斯試圖打斷他，但川普沒有停下來的意思，並稱這是「捏造的故事」，稱卡洛爾「腦子有問題」。

● 2020年選輸拜登 重申選舉舞弊是騙局

柯林斯今天開門見山問川普，為什麼他覺得應該再度參選，川普幾乎馬上重複他關於2020年總統選舉的謊言，一再毫無根據地指控發生選舉舞弊情事。

川普平常站在替他歡呼的支持者前，都會在舞台上大肆宣揚選舉舞弊，但他今天較平鋪直敘地稱「選舉被動過手腳」、是場「騙局」，之後柯林斯打斷他，更正他的說法，並要求他公開承認敗給拜登。

● 首度回應國會暴動案 拿推文證明曾籲川粉撤離

川普散播關於2020年選舉敗選的謊言，讓川粉聽到氣得於2021年1月6日闖入國會山莊鬧事。在閃躲尖銳問題多年後，川普今天首度在主流媒體回答暴動案的問題。

柯林斯問川普是否會後悔他在2021年1月6日的行為時，這位前總統馬上開始讚揚當天聆聽他談話的群眾規模，說出席造勢的觀眾都相信選舉被「動了手腳」。當時，部分支持者後來開始往國會山莊前進。

川普說：「他們在那裡感到十分驕傲。他們是心中有愛才出現在那。這很不可思議，那是很美好的一天。」

柯林斯追問川普，為什麼他沒有要求支持者離開國會山莊，或是派人協助驅散抗議群眾，結果川普轉移話題，試圖將過錯怪給時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。

川普一度拿出他當天發出的推文列印紙本，顯示他在國會遭襲擊的數小時後，要求他的支持者離開國會山莊。

● 若政府未砍預算 促共和黨人引發債務違約

法新社報導，川普今天敦促共和黨籍國會議員，如果與總統拜登同黨的民主黨人不同意削減開支，他們應該拒絕調高美國債務上限，觸發債務違約。

川普說：「我要跟共和黨籍的眾議員與參議員說，如果他們沒有同意你們大減開支，你們必須讓債務違約。」

美國取消所謂的舉債上限往往是例行公事。但去年期中選舉贏得眾議院多數的共和黨關切預算支出，矢言僅在支出限制實施下，才會提高目前31.4兆美元上限。

但川普又說，他覺得這種情況不太可能發生。他說：「我不認為他們會這麼做，因為我覺得民主黨人絕對會屈服，因為大家不希望這種事發生。但這比我們現在做的事好，因為我們花太多錢在醉醺醺的士兵身上了。」

美聯社報導，出席座談會的觀眾主要是共和黨人與無黨派人士，他們大多支持川普，在川普闡述自己的觀點時，觀眾席傳出笑聲並熱情回應。川普在座談會結束時向觀眾說：「我喜歡你們。」