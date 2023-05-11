《小美人魚》主角愛麗兒中文版配音，找來閻奕格領銜擔綱。（迪士尼提供）

華特迪士尼歡慶100周年的經典鉅作《小美人魚》嶄新真人版電影，將於5月25日暑期第一檔搶先美國全台中英文版大銀幕登場，11日公佈主角愛麗兒中文版配音為華語美聲天后閻奕格領銜擔綱，由她獻聲的中文主題曲〈嚮往的世界〉單曲，將於5月12日明天搶先全面數位上線，全新版本歌曲令她大呼「超級高難度」。

出身於音樂世家的閻奕格，以參加《超級星光大道》踢館賽一鳴驚人並創下五戰五勝的紀錄，一戰成名的她更獲得「閻羅王」的封號，並奪得《超級星光大道 星光傳奇賽》總冠軍，曾入圍金曲獎傳統暨藝術音樂類最佳演唱獎，以及流行音樂類最佳新人獎，除了發光發熱的歌唱生涯，她也演出音樂劇及舞台劇，扎實且強大的表演基底，因而雀屏中選擔任愛麗兒的中文配音實至名歸。

和女主角海莉貝利一樣，閻奕格也表示小美人魚是她從小到大最愛的迪士尼公主，所以試唱時使出「300％」的全力，謙虛的她接到獲選通知時依然不敢相信，令她深感非常幸運及感恩；但她也直呼這次全新版本的歌曲真的是「超級高難度」，是遠較原版規模更為龐大的編制，而且所有能夠飆高音的部分全都要飆上去，長音甚至還拉到快暈倒，但也讓她唱得很過癮，而且她也大讚海莉的版本「很有勇氣」，和原版的唯美大相徑庭卻各有千秋。

她也分享自己第一次看原版《小美人魚》時也想當美人魚，長大後開始潛水也算一種「美夢成真」；小時候對於愛麗兒為愛犧牲一切大為感動，長大後才看到她堅定的一面。另外，更大格局和真人卡司也讓她讚不絕口，尤其是女主角海莉貝利的精湛演技，讓她看到目不轉睛，甚至笑說配音時看到太入戲，以致於忘了開口講台詞，也大呼新版的張力又更大了，讓女孩和男孩們有更多想像空間。而說到配音的最大難題，除了要拉超長音，同時還要精準搭配嘴形忽快忽慢的速度，不過她也胸有成竹地説希望能和英文原版一樣震撼。

被問到用一句話形容《小美人魚》，閻奕格大讚這是一部滿足所有感官的電影，視覺色彩和演技歌聲都棒到沒話說，還向觀眾打包票一定會看到哭爆！談到擔任愛麗兒中文配音，她直稱：「真的是美夢成真，且仍不忘再度讚揚海莉貝利：「讓你眼睛一亮，要跪著聽！」希望大家也一樣喜愛中文配音版，兩個版本都進戲院刷爆。