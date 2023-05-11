廖偉翔將代表國民黨參選台中市第4選區立委。（資料照,郭吉銓攝）

台中捷運軌道昨(10)日遭興富發一處建案工地吊臂砸中，造成1死10傷。民進黨立委張廖萬堅認為，除了建商工安的究責外，中捷緊急應變機制是否不足也備受質疑。對此，將代表國民黨參選台中市第4選區立委的廖偉翔強調，先有工安問題，才導致異物入侵軌道問題，若只發文檢討台中捷運，就會變相的透過風向幫建商卸責。

張廖萬堅今在臉書以「中捷的應變在哪裡？」、「為什麼捷運照常發車？」為題發文，認為這起事件是吊車吊臂先掉落後，捷運隨後發車撞上釀成慘劇，質疑月台人員都察覺有異，為什麼捷運卻照常發車？除了建商工安的究責外，張廖萬堅也提到中捷的緊急應變機制是否不足。

對此，廖偉翔則認為張廖萬堅監督的重點應該是「中央工安」大於「中捷」。廖偉翔表示，目前捷運系統全台一致，中捷甚至有隔音牆可以做到防止小型物品進入軌道，但高空落下大型鋼架卡在軌道上的意外，不在原本規劃內，這點並非中捷設計不好，而是目前全台「中運量捷運」的設計就是如此。

廖偉翔表示，遇到意外的SOP中捷有可檢討的地方，但監督台中市府是地方議員權責，若只發文檢討台中捷運，就會變相的透過風向幫建商卸責。廖偉翔強調，先有「工安問題」，才導致「異物入侵軌道問題」，先後次序要對，而這座建案是80公尺以上的丁類工程，工安屬勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心管轄範圍，由中央直接負責，並非地方政府監管，地方政府只能查看是否按圖施工，而齊裕營造5年發生7件重大工安事故，為何到現在勞動部才要對齊裕營造全面檢查？

這起重大意外引發網友熱議，有些人認為建商該負最大責任，也有人質疑中捷的緊急應變機制，更有人將矛頭指向隨車人員反應能力不夠。台中捷運企業工會則強調，該名同仁已依SOP值勤至最後一刻，呼籲大眾能重視同仁的努力，勿檢討被害者。