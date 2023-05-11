員警發現老翁迷途，先將他帶回派出所休息，查出身分後立即聯繫家屬。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名74歲陳姓老翁，日前從南港區住家搭乘公車外出，經多次轉乘不小心迷失方向，不知如何返家，員警獲報到場看見老翁在路邊徘徊，立即上前關心並帶將他帶回派出所休息，經確認其身分後聯繫家人接回。

內湖分局康寧派出所員警林三凱、黃后麟及鄭鈺翰等人，接獲民眾報案有老翁迷途，抵達現場發現陳翁在路邊徘徊，研判可能失智迷途，隨即上前關心，因老翁無法清楚表達自己的年籍資料，並說自己是從嘉義縣民雄搭車來到台北，員警擔心其安危，便先將他帶回派出所休息。

員警經抽絲剝繭細心查詢警政系統，發現老翁女兒當日已向南港分局報案，立即聯繫家屬前來，家屬表示老翁忘了戴上防走失手環即自行離家，才麻煩警方協尋，並十分感謝警方的熱心幫忙。

內湖分局表示，家中如有易走失或行動不便長者出門，家人應盡量陪伴外出或留聯絡資料，也可以向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長者能盡速平安返家。