台中捷運10日中午發生重大意外，豐樂公園站旁附近工地施工，大型吊車吊掛鋼樑建材時掉砸落，貫穿捷運車廂，造成多名乘客傷亡，並影響捷運通車。台北市政府捷運局指出，為確保北捷系統營運路段的安全，採取包含禁限建規定、施工申請評估及定期派員監工巡查等。而截至4月底，捷運局沿線列管建案共197案，高架段共45案。

捷運局表示，依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第12條的規定，當公共工程或建案位於北捷營運路段的毗鄰區域時，起造人申請開工前，應先會同北捷及捷運局，辦理捷運設施之現況調查及現況測量，並提出與原設計保護捷運設施相符之施工計畫，由當地主管建築機關會商捷運主管機關審核同意後始得開工。

捷運局說明，在毗鄰捷運之工程或建案開工前，均要求公共工程或建案施工廠商提出施工計畫、監測計畫等文件審查，於施工階段並要求其定期提送監測報告，以防止其施工影響捷運系統安全。

捷運局解釋，為有效控管申請建案情形，捷運局自行建置「捷運鄰近建物巡查系統」，依建管處提送之建案進行會審，並將相關建案納入管制。且工程處每月巡查毗鄰捷運沿線50公尺範圍內是否有未通報之工程等狀況，將結果登錄於巡查系統，並彙整上傳至「技術資料知識庫系統（TM）」。

捷運局說明，截至今年4月底止，目前捷運局轄管捷運沿線範圍列管高架、地下及平面路段建案共197案；其中高架段共45案，包括文湖線35案及淡水線10案；建案目前仍有鷹架未拆除案件計有文湖線11案及淡水線4案共15案。

捷運局補充，為嚴格確保捷運系統安全，將持續與相關單位密切合作，包括建管單位及施工廠商，加強溝通與協調，確保毗鄰捷運建案在對捷運系統營運路段造成最小影響的情況下進行，並將持續強化審查機制、監測措施和巡查工作，以保障乘客的安全和捷運系統的順利運行。