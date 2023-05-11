台中捷運昨（10日）發生嚴重意外，綠線豐樂公園站附近建案施工的大型吊臂砸穿捷運列車，造成1死10傷；事後該建案大樓外觀引發討論，命理師楊登嵙直言，建築物上4個圓拱門看起來像墓碑，易有陰性磁場；另外7隻金鳥雕塑，「鳥就是雞」，今年是兔年，兔雞正沖，易有血光。

根據《自由時報》報導，楊登嵙表示，該建築物正前方的4個圓拱門，看起來像墓碑造型，容易產生陰磁場；門柱上有類似鳥獸的裝飾，「鳥就是雞」，今年是兔年，兔雞正沖，易有血光、意外。

另外，楊登嵙提到，該建築大門正中央有個獸首，看起來像獅子張大嘴巴，隨時會咬人，造成「刑傷」。

楊登嵙建議，建築外觀不要有類似獸首的東西，如果一定要放，可以將獸首的嘴巴閉起來；另外該建築門柱上的鳥獸，眼神看起來像老鷹犀利，建議改成較溫馴的眼神；至於像墓碑的圓拱門，楊登嵙建議改成方形，或加些裝飾。

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