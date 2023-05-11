今入獄服刑！陳致中臉書128字「告別」 頂三分頭報到入監

前總統陳水扁之子、民進黨前高雄市議員陳致中因涉入洗錢案被判刑一年，即將在今（11）日入監，而他也在臉書發表了入監前最後一篇貼文。

陳致中今天下午3時30分報到入監服刑。入獄前，陳致中在臉書以128字洩心事，他談到，「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！」，先跟大家說聲再見，再度回首會帶著微笑，也會更強大。

高市議會日前表示，上周四已收到行政院來文後，依法解除陳致中的議員職權，現在已不具有公職身分，另外4月有預發的薪水、助理費等，由於4月26日後已是「非現任」議員，依法追回這幾天的相關費用，陳致中也熟知規定配合繳回。

陳致中今在臉書寫道，生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞，再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。