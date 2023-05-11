新北市議會總質詢期間，民進黨團使出渾身解數猛攻新北市長侯友宜，國民黨團書記長廖先翔表示，近期民進黨就像黑道發布通緝令，要求所有黨公職展開「黑侯行動」，民進黨議員也積極想要搶功，可惜過程翻車不斷，從樹林河濱野生水牛追人事件、指羌為犬事件，到「為什麼蝴蝶公園沒有蝴蝶」，都可冠上市長無心市政，不曉得以後家裡的毛寶貝便秘會不會也怪市長無心市政？

廖先翔說，昨天有民進黨籍台北市議員舉行「侯探長無心市政，新北警局吃案」記者會，指控海山警分局受民代壓力，未依規定處理車禍案件。隨後遭海山分局公布影像打臉，證實向民進黨議員張文潔接受陳情的賓士車駕駛惡意逼車才導致車禍發生。結果發現爆錯料，在深夜偷偷用臉書發了一篇不痛不癢的道歉聲明，令人無法接受。

議員呂家愷表示，今早民進黨議員在新北市議會公然提出要求市長去「喬黑道」的行為，真的是大開眼界，更呼籲民進黨不要把自已一貫的作風套用在每一個人身上。

呂強調，面對所有犯罪事件，不論是中央還是地方政府，甚至每一位民意代表，本來就不存在需要「喬」來妥協的空間，呂指出，像台南便利商店員遭槍擊墜樓案、台南88槍擊、高雄半年內也連續多起槍擊案，這些案件難道是「喬」一下就能解決嗎？

議員陳偉杰指出，民進黨從2024國民黨可能的總統候選人慢慢浮現之後，就開始對侯友宜市長進行一連串的抹黑行動，我們稱它為「黑侯行動」，從一開始把新北比喻成「慶記之都」，過去的台南、高雄為何都毫無噤聲，新北市只要發生任何一點事就要把黑標籤貼在侯市長身上，還讓台北市議員來講說新北警察吃案，結果後來被打臉是一場烏龍爆料。

陳偉杰也說，無論黑槍或治安都是屬於全國一致性問題，不管中央地方都應該攜手合作，而不是民進黨的黨工地方加中央一併把所有事情都推給新北市政府來承擔，希望市政要回歸理性，傾聽市民所關心的大小議題，但是很遺憾，民進黨議員今早在議場居然重現綜藝節目「命運好好玩」，幫市長從生肖、命理來配對搭檔，實在荒謬。

對於綠營議員在議場幫侯友宜與其他人配對，陳偉杰說，民進黨議員把整個議場當成秀場，不斷最出無謂的政治趣味性議題，一點專業的責任感都沒有，希望回歸市政、回頭是岸。