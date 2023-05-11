聯華食品公司彰化廠日前大火造成9死慘劇，南投縣議員簡千翔、林儒暘等人在南投縣議會定期會第2審查會關心南投縣內各廠商消防安檢結果，南投縣消防局長林聰吉表示，聯華案發後曾對全縣55家工廠全面稽查，有1家業者不符規定，已要求業者限期改善，若未依規定改善將開罰。

聯華食品彰化廠上月25日大火造成9死、13傷，經查起火點疑似工廠2樓料理區油炸機，火勢沿著排煙管線延燒，且該廠沒有進行「建築物公共安全檢查申報」；勞動部對聯華食品其他4廠進行勞檢，發現13項違規、共罰71萬元，其中基隆廠高溫設備沒警告、天然氣開關未標示方向等罰金最高。

南投縣議員簡千翔在南投縣議會定期會第2審查會，關心南投縣內各食品廠的消防安檢結果。（楊靜茹攝）

簡千翔質詢南投縣消防局表示，聯華食品公司彰化廠日前大火造成9死慘劇，讓大家十分揪心，每次大火發生就會造成民眾財產嚴重損失，針對縣內各食品廠鍋爐安全，安全檢查結果為何？

林聰吉說，南投縣大型工廠、公共場所都有列管，會定期進行消防安檢，由於聯華食品彰化廠大火案造成重大傷亡，立即對全縣55家工廠進行消防安檢，目前有1家不符規定，已要求業者限期改善，若未依規定改善將開罰。建設處則指出，10日與消防局進行聯合稽查，

南投縣議員林儒暘則關心老舊住宅消防安全，建議消防局除了推廣家戶安裝住警器，也能多宣導防火安全。（楊靜茹攝）

林儒暘與南投縣議員沈夙崢則關心老舊住宅消防安全。林儒暘說，老舊民宅防火相較比較不足，建議消防局除了推廣獨居老人或家戶安裝住警器，能多宣導防火安全。沈夙崢則認為老舊社區的消防通道或防火巷，疑堆設雜物、加蓋或新建工程遭阻擋，萬一發生民宅大火後果不堪設想，要求消防局能落實稽查。