信義房屋秉持企業在地關懷初衷走入社區，致力於成為社區美好生活的促進者。邁入第五屆、以「畫給未來的探險地圖」為題的信義房屋繪畫比賽進入倒數階段，除了為小朋友規畫的題目與獎項以外，信義房屋今年特別邀請到暖男職能治療師-黃彥鈞獨家線上開講，以「愛自己才能好教養」為題，於5月12日母親節前夕和家長們一同探討千古難解的教養問題，並且側重照顧者的自我覺察與療癒，希望能夠幫助家長們不只是面對孩子們的疑難雜症時有解方，同時也能成為接住自己的第一雙手，了解教養從「愛自己」開始。

信義房屋常年響應聯合國永續發展目標SDGs，關心各利害關係人的權益，以「永續好生活」為目標，希望有信義房屋的地方就有幸福。除了為孩子舉辦繪畫比賽，今年度信義房屋也在溫馨的母親節前夕特別為家長舉辦親子講座，請來擁有感覺統合、親職教育等專長的親子教養專家-黃彥鈞職能治療師任主講人，以「愛自己更能好教養」為題暖心開講。

有別於其他親子講座以教養孩子方法為主，此次講座特別規劃「媽媽更要愛自己」單元，黃彥鈞將帶領媽媽們重新認識母親的身分、自我覺察，了解母親並不是犧牲者，進而成為接住自己的第一雙手。從愛自己開始，再談包括如何處理孩子崩潰情緒、孩子不願意分享、無法靜下心來，或者如何提升基本邏輯等等爸媽常碰到的教養問題，不僅以暖心內容讓照顧者學習療癒自己，更有實用的應對法則，讓媽媽們在母親節前夕能收穫滿滿。

信義房屋繪畫比賽以獨特主題引導孩子在繪畫的過程裡也能思考自己與主題之間的連結，透過活動讓孩子建立對在地文化及家的認同，用繪畫保留美麗，並且懂得守護這片風景，讓永續意識從小扎根，今年度賽事將於5月15日截止收件，目前已有超過500件作品上傳至活動官網人氣票選區，歡迎讓大家來幫小朋友按讚集氣，不論報名參加、按讚投票皆可參加抽獎。

系列講座信福媽媽篇-「愛自己更能好教養」將於5月12日晚間20:30-21:30舉行，全程免費參與，採線上直播方式於Youtube獨家播出，有意參與者可至信義房屋全台各門市洽詢報名。