在引進OpenAI聊天機器人技術後，微軟搜尋引擎Bing的戰力突飛猛進，使產業龍頭谷歌備感威脅。

谷歌已經有一個名為「Bard」的聊天機器人可以與OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT競爭，那麼該公司新推出的AI搜尋功能有何不同、與Bard有何差異，以及還要注意些什麼，我們一併整理如下：

●何時Google？何時Bard？

尋找訊息使用Google搜尋，例如尋找要購買的東西。

Bard是聊天機器人，可以進行像人類般的對話，適合用於創造性的協作，如生成軟體程式碼或為照片下標。

●Google search更新什麼？

Google search引進名為「搜尋生成式體驗」（Search Generative Experience）的強化搜尋功能，但主頁的外觀和操作和原本熟悉的搜尋框一樣。

新版的不同之處在於答案呈現，如果新版Google search偵測到生成式AI可以回答查詢，就會將AI生成的查詢結果置頂，並將傳統產出的連結留在下方。

用戶還能進入類似Bard和ChatGPT的全新「對話模式」，該功能會記住用戶之前的問題，讓用戶可以更輕鬆地提出之後的問題。但谷歌表示，對話模式不是為了當一個有個性的聊天機器人，其目的是為了優化搜尋結果，舉例來說，對話模式的回應永遠不會出現「我」（I）這個詞，這與Bard和ChatGPT不同。

●現在可以試用新Google search嗎？

現在還不能。美國用戶可以加入等候名單，並在未來幾周取得「搜尋生成式體驗」服務，谷歌將在試用階段監控搜尋結果的品質、速度和成本。

●現在可以試用Bard嗎？

Bard現在就可以在180個國家使用，且不用先在等待名單上排隊。該AI聊天機器人支援的語言並將增加到40種。