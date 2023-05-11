由於進入後疫情時期，手機、筆電、平板等產品需求不振，僅衛星通訊產品較為穩定，華通第1季合併營收134.96億元，年減23.1%，在產能利用率以及季度降價的雙重壓力下，影響獲利表現，單季合併毛利率14.32%，年減6.08個百分點，稅後盈餘為3.57億元，年減81%，每股盈餘為0.3元。

2023年是消費性電子產品深具挑戰的一年，考量全球經濟仍有通膨、消費需求疲軟、庫存過高以及產能過剩等不利因素，相關產業對於上半年營運多持保守看法，華通表示，由於大環境不佳，今年公司除了致力於與客戶緊密聯繫爭取訂單外，並持續管控費用成本，期望將經濟不景氣對公司營運的衝擊降到最低。

儘管上半年營運趨於保守，華通為蘋果公司主要供應商，傳聞公司在今年新設計的手機鏡頭模組取得新訂單，隨著下半年蘋果新機拉貨啟動，華通營運可望擺脫谷底。

因應國際局勢及客戶要求，華通於今年4月成立泰國子公司進行海外產能規畫，泰國廠初期會先設置衛星通訊產品的硬板產能約30萬平方英呎，最快可於2024年底投產，實際進度隨著客戶需求進行彈性調整。

華通今年資本支出預計在45～50億元水準，主要為擴充mSAP製程HDI、軟板以及SMT設備。