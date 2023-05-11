台積電3奈米去年量產，2奈米預計2025量產，業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電3奈米是全世界最領先的技術，2奈米量產時也會領先全世界。

台積電今天舉行2023台灣技術論壇，先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，為滿足客戶需求，台積電迅速穩定提升7奈米、5奈米及3奈米先進製程產能，估計2019年至2023年複合成長率達40%。

張宗生指出，5奈米良率改善情況比同時期的7奈米好，目前3奈米大量量產，良率很快可以與5奈米一樣好。

張曉強說，客戶對於台積電的5奈米製程相當滿意，目前3奈米製程穩定，手機、高效能運算客戶都積極推進採用3奈米製程，踴躍程度超過5奈米。

張曉強表示，車用客戶也急著推進3奈米製程技術，台積電為此提供N3AE方案，供客戶設計使用，將有助客戶縮短產品上市時間2至3年。因應不同應用客戶需求，台積電未來將推出N3P及N3X製程。

考量特殊製程對客戶也相當重要，台積電同步擴充特殊製程產能，張宗生指出，2019年至2023年特殊製程產能年複合成長率約10%，占成熟製程比重自2019年的54%，提升至2023年的67%。

張宗生說，台積電也積極擴充3D Fabric先進封裝產能，預計至2025年無塵室面積將擴增為2021年的2倍以上規模。

張宗生表示，台積電2017年至2019年平均每年建2座新廠，2020年建6座新廠、2021年建7座、2022年建3座，今年將再建2座新廠。

此外，台積電積極擴大全球生產據點，張宗生指出，南科晶圓18廠將有3個廠區是3奈米的生產基地，竹科的晶圓20廠去年開始建廠，預計2025年量產2奈米，台中的2奈米新廠預計2024年開始建廠。

張宗生表示，美國亞利桑那州的晶圓21廠將建2座廠，第1廠預計2024年量產4奈米，第2廠正建廠中。日本晶圓23廠預計2024年量產特殊製程。

韓國經濟日報日前報導，南韓三星電子半導體事業主管慶桂顯表示，三星的晶片製程技術將在未來5年內超越台積電。張曉強並不評論對手，他說，台積電3奈米領先全世界，2奈米於2025年量產時也會是全世界最領先的技術。