新北市長侯友宜今至新北市議會備詢，綠營議員質疑新北治安敗壞，指新北市一個月發生4起槍擊案，人心惶惶，新北市議員陳永福更追問侯，是不是他過去擔任刑事局長、警政署長時得罪太多兄弟，現在要選總統所以來「衝你」，所有槍戰都發生在新北市，講玄一點現在他們來報「老鼠冤」。侯友宜回應，這不是我考慮的範圍，該做的事還是要承擔。

侯友宜表示，這一生從警最大心願就是守護台灣人民，面對所有歹徒他毫無懼怕更不會論生死，一定勇敢向前走，讓人民安心安全，強調他對黑道勇不妥協，只有打擊壓制再壓制，不論在新北市或哪個地方，都不會忘了當時初心。

五股昨發生槍殺案，新北市議員邱婷蔚認為案情不單純，更鄉民酸排隊就能買到槍，侯友宜說，案情在偵查中仍須檢警釐清，認為槍擊案全台各地都有發生，要有整體作戰思維，槍枝源頭應阻絕境外不讓它進來，治安絕對是應該中央與地方一起來，才能讓暴力犯罪與重大刑案大幅下降。

新北市議員翁震州則質疑，2年前侯曾向黑道宣戰，但自侯從新加坡出訪回來後，新北市一個月就發生4起槍擊案，是否市府螺絲釘鬆了？還是市長要求程度跟以往不一樣？

侯回應，這段時間發生的槍擊案都快速破案壓制犯罪，只要敢到新北市犯罪一定會全部消滅，現在與2年前態度相同，強調槍枝是流竄的，不會只在新北市風發生，更重要的是如何將組織犯一網打盡，不能利用青少年，最近他看到中央要開始立法覺得很好，面對問題解決問題，重申「犯罪是零容忍須強勢作為」。

陳永福則質疑，槍戰未發生前為何沒有預防，發生後才大張旗鼓肅清，警察局長廖訓誠說，新北犯罪人口率已降到六都第一，會繼續再下降。侯友宜補充，犯罪預防與偵查相輔相成，新北暴力犯罪已減6成，不能因個案抹煞同仁辛苦。