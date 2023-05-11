俄羅斯9日舉行了紀念衛國戰爭勝利78周年閱兵，但規模相較於以往縮小很多，讓不少評論認為俄軍軍力因俄烏戰爭受到重創。然而，我國駐紐西蘭前代表介文汲分析認為，俄國總統普丁（Vladmir Putin）縮小閱兵的目的，是要釋放他願意與烏克蘭和談的訊號。

本次閱兵俄軍共出動10000多名士兵與125件裝備，但在裝備方面，此次唯一受閱的裝甲車輛，是二戰時的T-34-85坦克，此外，俄羅斯空軍也沒有出動軍機參與分列式。而普丁在閱兵大典的演講中表示，俄羅斯期望看到一個和平、自由和穩定的未來，對俄國而言，無論在西方還是東方，都沒有不友好和敵對的人民。

介文汲今（11）日在中天直播節目《世界越來越盧》指出，閱兵規模縮小，是俄羅斯在展現歡迎和談的跡象。他直言，若是此時舉辦盛大的閱兵，恐會給外界窮兵黷武的觀感，並引發「到底是想打，還是想和？」的疑慮。

介文汲認為，從閱兵的裝備展示，到普丁演講中的談話，處處透露出願意談和的玄機，普丁在演講中「對俄國而言，無論在西方還是東方，都沒有不友好和敵對的人民」的說法，代表俄羅斯願意跟世界各國做朋友。