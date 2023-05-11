美國職籃季後賽第二輪最精彩的對戰組合之一就是由西區例行賽排名第一的丹佛金塊碰上排名第四的鳳凰城太陽，兩隊有個共同的特色就是得分主要都集中在兩位球星手中，金塊由(2020-21 & 2021-22)兩屆MVP的塞爾維亞中鋒約基奇(Nikola Jokic)領軍，搭配得分爆發力極強的加拿大後衛穆雷(Jamal Murray)，兩人季後賽場均可得30.8和26.7分，包辦了球隊季後賽一半以上的分數；太陽的王牌後衛布克(Devin Booker)以及得分機器杜蘭特(Kevin Durant)場均分別拿到36.8和30.0分，掌握全隊近六成分數更是誇張！

系列賽目前賽完五場，由金塊以3:2取得聽牌優勢，前兩戰金塊無論是籃板數量還是三分球(包含三分命中數和三分命中率)都優於太陽，系列賽比數以2:0暫時領先，第三戰太陽的布克狀態火燙25次出手命中20球(其中三分球8投5中)以八成的命中率整場豪取47分幫太陽搶下系列賽首勝，第四戰金塊表現失常，三分命中率不佳籃板也罕見搶輸太陽，最終讓太陽追平了系列賽比數。來到關鍵第五戰，金塊約基奇用29分13籃板12助攻的大三元表現配合隊上其他球員多點開花(全隊5人得分上雙)，最終以16分之差取勝，金塊距離西區冠軍戰僅一步之遙。

金塊和太陽5/12本週五台灣時間上午10:00將上演系列賽第六戰，太陽雖然雙人組的得分更為勁爆，但考量球隊整體的綜合水平，金塊的綠葉球員顯得更為稱職，前五戰也可以很清楚的看出金塊在三分球以及禁區的戰力都是較為出色的一方，很有機會金塊在本役結束就可以成為本季首支站上分區冠軍戰舞台的球隊，喜歡運彩的朋友們可以大膽考慮金塊不讓分高賠獲勝的選項。