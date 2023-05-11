有些人天生記憶力好，任何一點事都能記得一清二楚，但有些人則會忘東忘西、丟三落四，事情做過也毫無印象，《小鐵星座》運勢專欄分享記憶力差的前4名星座，依序是牡羊座、雙子座、獅子座、巨蟹座，其中第1名的牡羊座充滿好奇心，但常因一心多用反而耽誤了事情，。

▍第4名：巨蟹座

巨蟹座容易忘東忘西，而且會反覆做相同事情，有時深怕重要事務被耽擱，所以寧願再做一遍，但這樣其實是浪費時間，建議準備記事本，把代辦事項寫下，就不會忘記。

▍第3名：獅子座

獅子座容易因為過於忙碌，導致經常丟三落四，讓身邊的人非常擔心，甚至造成不好印象，建議準備記事本，把代辦事項列出後再進行時間管理分配。

▍第2名：雙子座

雙子座記憶力並不是不好，而是思維跳躍太快，時常與人討論事情時，會突然跳到另外一件事情上，讓人一頭霧水不知如何回答他們，建議雙子座先規劃好一件事，不可同時進行兩個項目，以免失去目標。

▍第1名：牡羊座

牡羊座對一切事物充滿好奇心，但做事常三分鐘熱度，任何事情都做得不完全，因此常讓人感覺不可靠，建議專注在一件事情上，不可一心二用。