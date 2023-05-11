國民黨召開記者會批評政府施政，民進黨發言人卓冠廷今表示，缺乏事實根據的攻擊和惡意批評，對國家社會沒有幫助，過多的政治口水和抹黑造謠，更失去最大在野黨應有的風範，令人遺憾。

卓冠廷表示，全球通膨風險持續，連帶影響物價。行政院籌組穩定物價小組，持續落實多項穩定物價措施。如缺蛋議題，在跨部會的積極因應下，缺蛋問題已趨緩。

他說，盡管各國物價相比台灣上漲幅度更高，民進黨執政也推出減稅，讓民眾負擔更輕，相關津貼不符合物價者，今年也會跟隨CPI消費者物價指數調整。

卓冠廷說，針對改造槍枝及打詐，2020年「槍砲彈藥刀械管制條例」修法，模擬槍改造非法槍去年底已下降至658支。

打詐方面，他說，民進黨執政推出打詐五法修法包括個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法、人口販運防制法及刑法的修正，刑責提高遏止犯罪。也與電信業者合作，將詐騙電話阻攔境外打不進台灣，和前年比起來，去年已經減少30％的電話詐騙通報案件。

卓冠廷指出，民進黨執政後全力推動社會住宅，截至今年4月底，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬3225戶，包租代管社宅累計媒合6萬6910戶，合計已超過14萬135戶，八年20萬戶社會住宅的目標可依序達成。

推動綠能發展方面，卓冠廷說，民進黨上台後努力改善，才迎來一波連續663天供電綠燈的佳績。國民黨能源治理不如人，只想核電但地方縣市長面對一縣市一核電廠卻不敢表態，請問國民黨的核電廠要放哪裡？

至於電力儲備，他強調，民進黨執政至今已核定18.4GW的容量，並協助外銷產業取得綠色供應鏈的門票。

勞保永續，卓冠廷強調，挹注勞保財務，蔡政府1470億元，馬政府0元。4年來總共挹注勞保基金1470億元，並承諾明年撥補1000億元，撥補是爭取時間要獲得社會共識才能改革。