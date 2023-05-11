清華大學榮譽講座教授李家同今（11）日下午在個人臉書發文表示，日前做了攝護腺切片檢查，結果確定罹患攝護腺癌，不過他強調，癌細胞是否已經擴散，有待後續詳細的檢查才能確認，自己目前沒有特別不舒服的地方，還能自在地打網球。

李家同在個人臉書發文表示，近日他做了攝護腺切片檢查，今日檢查結果出爐，醫師表示他罹患攝護腺癌，不過癌細胞是否已擴散，仍有待後續檢查，「任何的治療要根據未來的檢查結果」。

「我知道很多好友對我很關懷，也使我有一些罪惡感」，李家同自認，他沒有資格受到各界的諸多關懷，畢竟已高齡85歲，且攝護腺癌並不是非常可怕的癌症，目前身體沒有明顯感到不舒服，希望外界可以將關注焦點擺在其他弱勢孩童身上，強調「我們不能靠政客關心他們，我們心地善良的人實在應該時時刻刻想到這些孩子」。

李家同回憶，小時候生病時，媽媽總會對他特別好，若臥病在床，媽媽還會特地買書送他，因此他常認為「生病也有好處」，時至今日，發現生病後太太對他加倍疼愛，笑說「所以我非常高興太太要燒雪菜肉絲麵給我吃，因病得福也」。文末李家同說，他目前仍能若無其事地打網球，猜測癌症還未嚴重擴散。