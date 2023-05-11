陳致中在零星支持者簇擁下，進入地檢署報到。（袁庭堯攝）

陳致中下樓完成報到手續後，將立即登上囚車。（袁庭堯攝）

今入獄服刑！陳致中臉書128字「告別」 頂三分頭報到入監

前高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢、遭判刑1年確定，11日下午3點多頂著3分頭、現身高雄地檢署。地下室的囚車已發動引擎，此趟車只載不到10人，就等陳致中完成手續登車，直接開往高雄二監。

囚車待命中，檢方預定陳致中是最後上車一人。（袁庭堯攝）

陳致中抵達高雄地檢署前半小時，特地在臉書發文寫道「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的愛與溫暖，讓我知道前面的路一點都不孤單，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風！栽培提攜，恩義永銘，千言萬語，平安珍重！當我們再度回首，我們會帶著微笑，也會更強大。」

陳致中報到不到10分鐘，2輛囚車分別駛出高雄地檢署，開往高雄二監。（崔正綱攝）

陳致中一下車就受到媒體包圍，現場僅不到10名支持者，高喊「蔡英文迫害」。陳致中在媒體包夾下緩緩進入地檢署，配合安檢手續後走進法警室，過程中一度蹲下身綁鞋帶，一切就緒後便下樓，完成確認身份、刑期等手續，確認完畢立即上囚車。

據了解，檢方相當有把握，認定陳致中今天一定會到案。陳致中若企圖拖延或不到案，勢必會傷及民進黨2024選舉。

前總統陳水扁身涉「國務機要費案」被判20年、太太吳淑珍被判17年6月定讞，扁、珍目前都因身體因素未受到刑罰。吳淑珍涉嫌透過陳致中、媳婦黃睿靚的海外帳戶洗錢，害陳致中被依洗錢罪判1年、併科罰金150萬元、沒收犯罪所得美金816萬9015.3元。黃睿靚則被判10月、併科罰金150萬元，宣告緩刑4年，需支付公庫100萬元。

2011年陳致中就因偽證罪被判3月，初次喪失高雄市議員資格。4日26日高分院判其1年定讞，預計5月11日下午發監燕巢監獄服刑，議員生涯面臨第二度解職。

高市議會日前表示，判決確定日當天已解除陳致中職權，陳致中也依法繳回4月預發薪水及助理費。依據《地方制度法》第79條第1項第4款規定，陳致中因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，陳議員案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。

面對判刑確定，陳致中曾發文表示，1986年爸爸「被關黑牢」，家中吃飯竟少算爸爸一個；他感嘆，踏上政治不歸路，更憂心時隔37年歷史重演，「希望小朋友不會少算一個人」。他還說，對家人有無比虧欠，母親節前夕入監，最放心不下身體孱弱的母親吳淑珍。