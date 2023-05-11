威剛今年第一季營業收入72.11億元，季減3.38%、年減26.38%；銷貨毛利8.31億元，季增0.39%、年減45.25%，毛利率11.53%；營業利益0.42億元，較去年第四季轉盈，仍年減92.06%；稅後淨利0.57億元，季減72.2%、年減88.5%；母公司業主淨利0.24億元，季減86.35%、年減94.81%，基本每股盈餘0.09元，較去年第四季0.69元、去年第一季1.82元下滑，並創下13個季度新低紀錄。

展望後市，威剛強調，DRAM產業已歷經一年多價格修正，在三大原廠相繼宣告減產下，今年供給成長率可望有效控制。此外在價格帶動下，各類裝置的單機DRAM搭載容量將倍增，同時Intel與AMD的處理器新平台出貨也將拉升下半年的DDR5滲透率。整體而言，公司看好今年下半年因需求面回升且供給面減產兩大因素推升之下，DRAM市況將倒吃甘蔗、漸入佳境。

威剛也預期在價格刺激下，今年包括資料中心、PC所搭載的SSD容量也會較去年增長，消費性SSD主流容量將從512GB起跳，可望加速消耗整體NAND Flash位元量。

威剛第一季DRAM產品營收貢獻達44.16%，SSD比重為31.84%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比24%。