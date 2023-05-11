樺漢表示，集團在積極落實樺漢個體營運規模放大，推進集團整體獲利表現提升之目標，具體成果已逐步展現，以首季三大事業體稅後淨利(歸屬母公司)表現來看，年增率分別為工控設計122%、系統整合24.2%、品牌通路57.1%，可見樺漢發揮全球多鏈供應、四大轉型訂閱式服務等之優勢，擴大業務接單動能，以及深化主要客戶緊密合作關係，受惠於歐美市場主要金融零售、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能下，不僅助力樺漢集團首季營收、歸屬於母公司稅後淨利、EPS續寫歷年同期新高成績單，負債比率較去年同期下降4個百分點、達63%，股東權益報酬率年增加2.1個百分點、達12.9%，可謂2023年第一季營收、稅後淨利、EPS、負債比率、ROE五箭齊發。

展望2023年，樺漢4月、前4月營收雙創歷年同期新高的表現，為集團第二季營運繳出優於第一季表現注入一劑強心針，以目前接單金額持續創歷史新高來看，在庫存天數降至90天下，不僅訂單能見度長達2024年第一季，且整體接單/出貨比值(B/B Ratio)保持在1.1左右，尤其在「軟體+軟硬方案訂閱式服務」之訂單需求更為暢旺，由於「軟體+軟硬方案訂閱式服務」的毛利率區間逾35%以上，樺漢有機會隨著主要客戶的訂單需求持續增溫，堆疊「軟體+軟硬方案訂閱式服務」營收比重自2022年全年的7%進一步遞出高成長態勢，亦助力集團今年本業整體毛利率與獲利表現繳出更驚豔成績。