考試院院會今通過，112年公務人員特種考試身心障礙人員考試第2次增列需用名額31名。

考試院指出，這項考試原公告需用名額為85名（三等考試16名、四等考試37名、五等考試32名），第1次增列需用名額59名（三等考試10名、四等考試19名、五等考試30名），合計144名。

日前銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額31名，連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，本項考試需用名額總計175名（三等考試31名、四等考試65名、五等考試79名）。