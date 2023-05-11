原相今天下午舉行線上法說會，隨著電競滑鼠等需求回溫，原相第1季合併營收為10.87億元，季增6.5%，年減21.98%，營業毛利為5.95億元，季增5.1%，年減20.4%，合併毛利率為54.79%，年增1.09個百分點，營業淨利為1574萬元，季增116.8%，年減76.4%，營業淨利率為1.45%，年減3.33個百分點，稅後盈餘為498萬元，年減95.6%，每股盈餘為0.03元。

就各產品來看，第1季滑鼠營收佔比為51%，遊戲機佔比23%，其他佔比下滑至26%。

經過積極調整庫存，原相第1季庫存金額由去年第1季10.46億、去年第4季9.88億元，第1季降至8.65億元，已接近正常水準。

羅美煒表示，第1季看到客戶供應鏈調節趨緩，需求逐漸回升，預期第2季整體營收可望較上季有不錯的成長，由於產品組會還不錯，第2季毛利率可望與上季差不多，營業淨利率也會持續改善。

就各產品線來看，羅美煒表示，有線/無線滑鼠在上季因PC/NB較差，調節力道較大，出貨比較趨緩，但第2季已看到客戶開始拉貨，成長力道也比較好，搭配需求已回升的電競滑鼠，預估第2季滑鼠產品可望比第1季成長40%上下；安防/RF/電容可望較上季雙位數百分數成長，穿戴裝置預估持平或微幅成長，至於遊戲機部分，去年因為客戶缺料關係，缺料解決後在去年第4季開始積極補貨，預估第2季會比去年同期成長，但相較於第1季則會出現雙位數百分比減少。

展望第3季及下半年，羅美煒表示，目前經濟不確定性仍高，包括：美國金融銀行問題對經濟帶來的衝擊、通膨升息持續壓抑消費需求，以及對整體經濟的影響仍需觀察，客戶把握度不高，下單相當謹慎保守，拉貨不敢太積極，僅有急單短單現象，第3季及下半年還要再觀察，不過第3季通常是旺季，如果沒有意外，第3季會比第2季好，下半年會比上半年好。

針對法人詢問晶圓封測價格是否調降？產品價格趨勢如何？羅美煒表示，目前晶圓封測價格還沒有看到調降，我們會持續關注努力爭取，希望價格能反應市場供需狀況，至於產品價格部分，過去兩年在半導體供需失衡時，我們未對客戶大幅調漲價格，且晶圓封測價格也沒有下降，我們會努力與客戶溝通，目前公司產品價格還算穩定。