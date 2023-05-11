MLB推薦賽事 : 5/13 (六) 10:10，聖地牙哥教士@洛杉磯道奇

聖地牙哥教士與洛杉磯道奇上週末進行雙方本季首次系列賽，教士只在首戰靠著達比修有的好投拿下1勝，系列賽後2戰打線熄火接連吞敗。本週末雙方將移師洛杉磯再戰，首戰教士將由輪值中最不穩定的史奈爾(Blake Snell)掛帥先發，面對逐漸復甦的道奇打線，教士要搶下系列賽頭彩實屬不易。

教士打線依舊低迷，上週面對道奇的系列賽得點圈打擊率僅有0.182，中心打線三戰合計36個打數只打出4支安打，後段棒次也無法提供火力支援，過去一週團隊長打率僅剩0.384。缺乏穩定開路先鋒是教士攻擊不振主因之一，季初使用葛里遜(Trent Grisham)成效不彰，近期改讓禁賽期滿歸隊的小塔帝士(Fernando Tatis Jr.)擔任第一棒，但小塔帝士本壘板紀律欠佳，出賽15場吞下14次三振，上壘率僅有0.319，也非開路先鋒的最佳人選。

道奇打線近期擺脫季初的不振，老幹新枝聯手出擊，上季因傷所困的孟西(Max Muncy)重拾重砲身手，目前以12發全壘打獨步聯盟；而過去在小聯盟大殺四方的奧特曼(James Outman)本季迎來首個完整大聯盟賽季，繳出8轟、23分打點的亮麗成績，完美補上前國聯新人王貝林傑(Cody Bellinger)離隊後的火力缺口。逐漸熱開的道奇打線團隊場均得分已提升至5.39分，高居國聯第一，若年輕先發投手群能穩定下來，本季依舊會是問鼎冠軍的大熱門。

此戰雙方先發投手預計是教士的史奈爾對上道奇的D.梅(Dustin May)，史奈爾本季控球問題依舊存在，BB/9值高達5.4次，出賽7場繳出自責分率4.89、WHIP值1.57，當年的賽揚身手已不復存在。D.梅本季也有控球問題，BB/9值3.3次，被打者擊出飛球比例也高達57%，若進壘點不佳將會造成傷害，壓制力同樣不理想。

史奈爾與D.梅本季保送過多的問題都導致無法負擔太多局數，而兩隊本季牛棚狀態皆不理想，道奇牛棚自責分率4.56國聯倒數第四、教士牛棚自責分率也高達3.98，因此筆者預測此戰會走向煙火四射的打擊戰，推薦「大小總分玩法-大分」。進攻端方面，道奇打線近期砲聲隆隆，而教士則是持續低迷，筆者看好長程火力較佳的道奇能在主場力退同區宿敵，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。