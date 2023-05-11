光復高中時尚設計科學生畢業展走秀到竹北遠百。（羅浚濱攝）

光復高中時尚設計科學生畢業展今年主題為「藝嚮」，以超現實觀點為創意發想。（羅浚濱攝）

新竹市光復高中時尚造型科畢業展，首次移師至竹北遠東百貨，由時尚造型科3個年級學生共同擔綱演出。此次展演從妝髮造型、服裝設計、配件製作及模特兒訓練等，皆由學生自行分組設定主題與表演型式，前衛的造型設計與傳統古厝風格的舞台背景呈現另類的衝突美感及精采的視覺饗宴。

校方表示，今年畢展主題「藝嚮」，以超現實觀點為創意發想，打破唯美框架、融入異媒材創作結合特效彩妝及拼貼重組等技法。在整體造型設計上詮釋5種不同面向的創意造型秀，本次演出有-「闇世紀」、「童話」、「DOLL」、「神譜：啓示」、「費歐斯」，分別呈現歌德龐克、甜美優雅、黑暗驚悚、科幻未來等風格。

時尚造型科高3生彭卉歆以「費歐斯」名稱走秀，他表示，費歐斯代表希臘神祇的意思，以中文直翻，以金木水火土花冰雷等8種代表，作為造型角色，每個人都帶有魔法來呈現。

彭卉歆說，其中「火」造型的衣服，以手掌貼滿上半身，脖子還有兩個手掌，有一種被束縛、有個性的感覺。彭卉歆身穿「冰」的服裝，以雪白色為主軸，裙子上黏著破碎的鏡面，呈現出多元風格的創意造型。

以「DOLL」為造型理念，呈現出黑色與紅色的對比，時尚造型科高3生朱芷瑩表示，設計理念以蛻變的娃娃為主軸，逐步脱去外殼，成為真正的自己。為了凸顯娃娃的風格，臉部都化特效妝，呈現一種恐怖、漂亮等精緻的感覺，相當有效果。

校長程曉銘表示，外界往往以為時尚造型印象是「亮麗」，但剛開始學習時，是以深色為主，慢慢轉換到可自由操控色彩，今年很感謝竹北遠東百貨的邀請，讓學生有會走到校外，踏出第一步，藉此能培養學生的自信心。