有鑒於台南發生嚴重行人死傷車禍，交通部長王國材10日宣布將盡速推行「行人專用時相」設置。（本報資料照）

台南日前發生行人1死1重傷的重大事故，「行人地獄」再度被熱議。交通部長王國材10日表示，全台將盡速推行「行人專用時相」設置，亦即於路口行人通行時，各方車輛須全部停止。對此基隆市長謝國樑11日表示，他早在上任12天後就推動「行人友善」政策，他也會支持交通部。謝強調，會優先針對大型路口研擬行人專用時相，同時也指出，行人友善必須要落實到生活各層面，形成文化，才能真正達成目標。

基市府上午辦理與知名旅宿平台業者Agoda合作的記者會時，謝國樑強調，發展觀光很重要，但一個城市的路口不友善、不安全，即便擁有再豐富優美的山海美景，對於觀光發展及城市印象都會大打折扣。自從他上任後僅僅12天就開始全力推行「行人友善」政策，立志打造基隆成為全國路口最友善城市。謝認為，行人安全能否改善，關鍵在於地方政府展現宣導與執法的決心，他有決心來完成這項工作。

謝認為，他本身對於交通部要推行這項政策當然是支持的，並感謝交通部的指導。但謝認為，行人友善不能只靠交通部，必須要落實到整個城市，包含街道、巷弄之中，形塑成一個生活文化，才能夠真正落實。

謝表示，交通處推行行人專用時相部分，他會與交通處研擬，優先針對較大的路口來推行，讓行人友善更加落實。但他也認為，每一項政策都是一體兩面，根據基隆的交通現況，有些路段其實較為狹窄，是否每一個路口都適合推行，還有待商榷。而基隆市的行人友善，已經有不錯的成效，反而是其他縣市要來向基隆學習，這點也再度印證了行人友善的成敗，取決於首長執行的決心。

謝最後叮嚀，除了汽機車駕駛要停讓行人外，行人自己也要注意遵守交通號誌，不要違規，否則最後受害的也會是行人自己。

交通處長王圳宏表示，交通部政策立意良好，且有預算支持，會全力配合。但基隆由於先天路況的限制，將優先針對通勤、觀光、學校等交通熱點來研擬設置，以免部分狹窄路段反造成嚴重回堵問題。