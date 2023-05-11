李佳薇在「Asian Poker Tour亞洲撲克巡迴賽」的mini-main event項目中獲第6名。（翻攝臉書）

李佳薇在「Asian Poker Tour亞洲撲克巡迴賽」的mini-main event項目中獲第6名。（翻攝臉書）

李佳薇唱紅無數金曲，其中〈煎熬〉一曲歌唱功力更是驚人，除了曾入圍金曲獎獲肯定，日前更在俄羅斯獲頒「最佳華語歌手」，她事後開心在社群分享獲獎照片，謙虛表示「從沒有想過自己的名字，會出現在俄羅斯莫斯科大劇院」；不僅如此，李佳薇日前受邀參加「Asian Poker Tour 亞洲撲克巡迴賽」的mini-main event賽事中勇奪第6名，也是決賽桌上唯一一位女生，成績傲人。

李佳薇日前拿下俄羅斯第五屆BraVo Awards國際專業音樂獎「最佳華語歌手」，可惜頒獎典禮當天她已排定工作行程無法親自到現場領獎，事後再透過主辦方拿到獎座。李佳薇不僅唱功再獲肯定，學習德州撲克3、4年的她牌技同樣了得，日前於Asian Poker Tour 亞洲撲克巡迴賽的mini-main event項目獲第6名好成績，在德州撲克國際賽事中成為 562 個買入裡的前1％，李佳薇開心直呼：「這絕對是我學習德州撲克路上的一大里程碑！」

德州撲克比賽是國際認可的運動競技，她分享投入其中所花費的時間、精神最少好幾小時，有的甚至好幾天，考驗的是耐心、體力、專注力等。她表示可能很多人對「德州撲克」的表面認識比較負面，譬如賭博、嚇唬人、算牌、博弈，「但我個人認為，雖然存在運氣因素，長期來說，它完全是個可以靠邏輯及技術，用比別人落後的手牌，贏得底池的競技運動」。希望透過自身影響力，讓更多人認識德州撲克，「雖然沒有要當職業牌手，還是希望繼續研究、進步」。