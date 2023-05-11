英超是世界上競爭最激烈的足球聯賽，無論是爭冠、爭奪歐洲盃賽資格、或是為保級奮戰，越到球季尾聲越需要注意，以下幾點投注策略供讀者參考。

一. 保級球隊如狼似虎

能否留在英超比賽，可能攸關球隊生死，因為英超轉播權利金的分成至少一億英鎊，除非是有個富爸爸的豪門球隊，否則降級將嚴重影響球隊的營運狀況。本季剩最後3輪，「聖徒」南安普敦幾乎可以說是篤定降級，但即使已經10連不勝，南安普敦並未放棄希望，近4場有3場和對手合演大分，包括3：3平兵工廠以及3：4負諾丁漢森林。其他幾支保級球隊同樣全力拚戰，里茲聯作客僅負曼城1：2、艾佛頓作客5：1大勝本季表現極佳的布萊頓、萊切斯特城3：5不敵富勒姆，要不是防守不力，不無機會搶到積分。所以接下來的最後3輪，不妨盯緊幾支尚未保級成功的球隊，包括西漢姆聯和伯恩茅斯，選擇投注大分，和兩隊是否都進球的「是」，隨時會有驚喜。

二. 爭歐洲賽謹慎以對

有機會爭奪歐洲三大盃賽資格的球隊，目前都是步步為營，避免敗給競爭對手，更要小心不能在保級隊身上失分，面對前列球隊能搶分當然就更好。第35輪比賽就出現了3場關鍵的小分比賽，熱刺1：0力挫水晶宮、利物浦1：0險勝布倫特福德、曼聯0：1不敵西漢姆聯，2連敗後第4名的位置岌岌可危。目前3至8名的球隊，隨時可能因為一兩場的敗仗而排名更迭，選擇投注小分，和兩隊是否都進球的「否」，是不錯的選擇。

三. 雙雄爭霸互不相讓

本季的英超冠軍，只剩曼城和兵工廠雙雄爭霸，曼城在英超已經10連勝13連不敗，各項賽事更長達21連不敗，周中在歐冠4強作客對皇家馬德里，雖然上半場以0：1落後，但下半場靠著德布勞內(Kevin De Bruyne)的世界波追平，以曼城整齊的陣容和板凳的深度，剩下比賽全勝並且邁向「三冠王」的機會很大，但值得注意的是，曼城近期的防線多有失漏，近11場比賽有8場比賽都丟球，兩隊是否都進球的「是」同樣是可以考慮的選項。兵工廠作客2：0擊退紐卡索聯，2連勝繼續緊咬曼城，最後3輪有2個主場看來也很有希望以全勝結束賽季。槍手近期同樣是失球連連，近9場各項賽事有8場丟球，主要是因為後防大將薩利巴(William Saliba)受傷缺陣所導致。不過槍手進攻上多點開花，有4名球員本季都已攻進10球或以上，令對手防不勝防，估計這3場比賽槍手讓分過盤機會都不低，當然也應該要鎖定兩隊是否都進球的「是」。