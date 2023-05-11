大有梯田生態公園生態池中有許多大白鵝、鴨子等小動物。（陳夢茹攝）

桃園市大有梯田生態公園當時以低環境衝擊工法打造，復刻大檜溪梯田聚落，時常有鴨子、烏龜及大白鵝出沒，吸引不少親子同遊。不過近期卻傳出有小朋友遭大白鵝啄傷，家長憤而投訴市政信箱，市府研擬要將大白鵝撤除，掀起民眾正反意見交鋒。

大有梯田生態公園在臉書發文預告，由於大白鵝近期有咬傷民眾，因此要替大白鵝們尋覓新家，生態池將僅保留鴨子。訊息一出引起民眾熱議，許多民眾不捨直呼「讓鵝留下來！」，認為有動物的存在才符合生態公園的定義，既是生態公園就應該學習與動物共處，小朋友很喜歡觀察大自然及動物，希望別剝奪孩子們近距離觀察動物的機會。

據了解，事發經過是有隻大白鵝靠近某名大人，大人用身上的包包將鵝驅離，隨後走到1名小朋友旁邊，豈料鵝便走近小朋友發起攻擊，小朋友的傷勢集中在手部與腳部，心理受到很大的驚嚇，家長心痛不已，質疑大白鵝體型大，與年齡較小的孩子站在一起差不多高，若啄傷部位是眼睛，後果恐不堪設想。

工務局回應，公園都有保險一定會給予賠償，不過家長仍難以接受，希望將大白鵝移出公園，以免未來發生憾事。針對該部分，目前先在臉書預告，盼民眾也能提出一些建議，後續將邀集動保處等單位一同會勘並商議，看是否能用減少數量、替動物掛牌標記、設置柵欄等方式，規畫出安全距離，希望讓民眾能安心觀察動物。

動保處表示，鵝是屬於領域性的動物，若有人侵犯領域或讓牠覺得備感威脅，會出現攻擊等捍衛地盤的表現，若工務局最後評估仍要移除大白鵝，將協助媒介送養。另提及先前青塘園也曾將鴨子移除、送往異地飼養，不過受到民眾反彈，最後又將鴨子放回原處，因此還需要與在地民眾溝通後再審慎決議。

桃園市大白鵝啄傷孩童