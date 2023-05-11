根據環球網報導，在11日舉行的中國外交部例行記者會上，記者提問有傳言中朝邊界將於6月解封，屆時將恢復兩國人民和貨物往來，中方對此持何立場？對此，中國外交部發言人汪文斌回應「我不掌握你所提到的情況，中朝雙方將持續根據兩國有關涉邊條約開展邊境合作。」