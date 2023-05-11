中朝邊界傳6月解封？陸外交部回應 15:522023/05/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳言中朝邊界將在6月解封的說法，中國外交部發言人汪文斌回應，將持續根據兩國涉邊條約進行邊境合作。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據環球網報導，在11日舉行的中國外交部例行記者會上，記者提問有傳言中朝邊界將於6月解封，屆時將恢復兩國人民和貨物往來，中方對此持何立場？對此，中國外交部發言人汪文斌回應「我不掌握你所提到的情況，中朝雙方將持續根據兩國有關涉邊條約開展邊境合作。」 蔡英文曾要求不能買疫苗？總統府回應了 下一步計畫訪美？ 侯友宜回應了 幫「大小姐」擋郭台銘買BNT？李大維：未有過這類談話 #中朝 #解封 #邊界 #6月 #回應 也許您會感興趣 推薦閱讀 堅持用「獨立的台灣政府」買BNT？疾管署凌晨參戰反擊郭辦：非事實 06:302023/05/10 政治 政府採購BNT破局因堅持用台灣？疾管署預告公布殺手鐧 09:572023/05/10 生活 《國際經濟》快提高債限！葉倫再喊話：6月恐違約 經濟災難接著到 09:282023/05/08 財經 賴香伶到大陸「台胞證失效」被拒入境 國台辦回應了 14:542023/05/11 兩岸 女輔導長內內穿薄紗直播 見「合作鄧佳華」直率回應了 10:382023/05/10 娛樂 魔獸合體賴清德推「來去總統府住一晚」 曝最愛吃這一味 13:072023/05/10 政治 影》陸交完巴4艘054護衛艦 海軍合作升溫 印度臉綠了 10:572023/05/11 軍事 「大小姐」擋疫苗？BNT大股東電郵曝光 蔡政府、郭辦互咬 23:382023/05/09 政治 不當處置女消防員性騷案遭嗆「局長下台」 宜蘭消防局回應了 18:112023/05/09 政治 蔡天鳳遺體領回6月火化 殘肢難找回傳將「紙紮模型」替代 09:352023/05/11 娛樂 疫情時期擋移民規定將告終 拜登坦言邊界「將陷入混亂」 12:542023/05/10 國際 拉攏印度制衡中國 拜登6月將在白宮會見莫迪 06:262023/05/11 國際 男星「開鹿希派玩笑」慘遭封殺 質問吳宗憲得到回應了 10:362023/05/11 娛樂 維珍銀河擬本月試飛 拚6月底推太空商業旅遊 09:362023/05/11 科技 寶島科今年將持續展店 預估今年營運可望比去年好 22:222023/05/09 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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