台灣特有種植物「武威山烏皮茶」，以屏東縣瑪家、來義2個原鄉為主要棲息地，但因野外族群數量稀少，成了嚴重瀕臨滅絕物種，所幸在自然科學博物館與辜嚴倬雲植物保種中心的努力下，成功復育出3500多株幼苗，屏東縣長周春米選在母親節前夕11日攜手族人將60株種回瑪家鄉，讓它落葉歸根。

周春米指出，武威山烏皮茶是屏東在地特有植物，以瑪家鄉與來義鄉2處為主要棲息地，但因野外族群數量愈漸稀少，屬於嚴重瀕臨滅絕物種，所幸在國立自然科學博物館研究員楊宗愈與辜嚴倬雲植物保種中心研究團隊的努力下，成功復育出3500多株武威山烏皮茶幼苗。

屏東縣長周春米選在母親節前夕11日攜手族人將60株台灣特有種植物「武威山烏皮茶」種回瑪家鄉，讓它落葉歸根。（謝佳潾攝）

為此，屏縣府特別選在母親節前夕11日於瑪家遊客中心舉行「武威山烏皮茶sisaumaq回家了」保種植樹活動，周春米說，「sisaumaq（音譯：希沙屋瑪）」是排灣族語，意指「歸鄉的路」，瑪家鄉是武威山烏皮茶的主要棲息地之一，在這裡栽植它們，就如同帶領它們回家一樣，且選在母親節前夕植樹，有回到母親懷抱的象徵。

周春米說，屏東沿山擁有雋永的原民文化、豐富在地物產與得天獨厚的山林景觀資源，感謝自然科學博物館與辜嚴倬雲植物保種中心的努力，透過專業保育管道讓消失80多年的神祕植物武威山烏皮茶復育成功，如何更細膩地保存屏東縣所擁有的山林產業及文化，是縣府團隊未來持續努力的目標。

她強調，縣府將扛起照顧武威山烏皮茶的責任與義務，為屏東環境保育與生態永續盡一份心力，同時也期盼透過種植武威山烏皮茶，讓到訪民眾了解物種保育重要性，進而達到環境教育功能。

屏東縣長周春米選在母親節前夕11日攜手族人將60株台灣特有種植物「武威山烏皮茶」種回瑪家鄉，讓它落葉歸根。（謝佳潾攝）

縣府農業處表示，武威山烏皮茶過去被稱為「武威山茶」，1918年日本學者佐佐木舜一於武威山採集過，但之後就再也沒有人採過，只能依據文獻資料描述想像它的模樣，成為謎樣的植物。

直到2003年，有登山客在屏東山區採集到不知名的植物，送往屏東科技大學交由教授楊勝任鑑定判斷是武威山茶，2004年屏科大學生再次前往採集，並送交台灣大學教授謝長富鑑定後，才確定是消失80多年的神祕植物武威山茶，經重新分類處理後，正名為「武威山烏皮茶」。