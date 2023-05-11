新北市府提供幼兒津貼、就學補助、餐點費補助等，給予學齡前幼童家庭，不過，新北市議員張維倩今總質詢時，提出托育補助疑問，她指出，新北市民若跨縣市托嬰，沒有在市府合作的私立托嬰中心就無法申領加碼補助，呼籲市府比照台中托育一條龍服務，與共同生活圈的縣市合作。新北市長侯友宜表示，請社會局、教育局了解評估。

張維倩說，新北市的加碼的3000元托育津貼，規定幼兒及父母一方不僅要設籍於新北市，還要就托合作聯盟私立托嬰中心，不過，她有接獲家長陳情，明明是新北市民，因工作緣故，小孩到台北市托嬰中心照顧，卻申領不到補助，相當無奈。

張維倩表示，她可以理解是中央規定，但其他縣市就有解套，像是台中的托育一條龍政策，與彰化、南投、苗栗等縣市合作，跨市聯合做一條龍擴大補助，中台灣做得嚇嚇叫，反觀北部卻各自為政，希望市府可以去談共同圈合作模式。

對此，侯友宜表示，各縣市補助款不同，但他會請社會局、教育局了解。

另外，張維倩說，新北市兩歲專班相當欠缺，中和區、板橋區有上千個小孩都在排隊等待，目前備取率不到1％，家長都很頭痛，抽不到專班只能回來顧小孩，或委託他人照顧。

張維倩表示，她知道兩歲專班可以延托到3歲，但這不是正軌作法，市府還是需要拓展更多班級。教育局表示，現在遇到的瓶頸是3歲其實是可以讀小班，但中央央沒有開放生理年齡沒達3歲可以讀小班；侯友宜說，都會型態要找地方沒那麼容易，但會克服解決。