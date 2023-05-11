「111學年度國民小學足球世界盃全國總決賽」於5月11日正式開幕，男、女生組共有32支隊伍晉級，將於高雄市楠梓文中足球場爭奪冠軍金盃，此外，該賽事也同時設有個人獎項，包括金靴獎、金手套獎以及金球獎都等著各路足球小將爭取。

「111學年度國民小學足球世界盃」在經過激烈的各縣市預賽和全國複賽之後，男、女生組各16支球隊脫穎而出晉級全國總決賽，晉級隊伍於11日至14日齊聚高雄爭取最後的冠軍金盃，而該冠軍金盃將會讓男女組奪冠球隊帶回學校保管1年，象徵傳承精神。

全國總決賽11日開幕，現場由台灣振宗藝術團打頭陣，以電音三太子踢足球開場表演嗨翻全場，接著32支球隊球員一同持各隊旗幟進場。高市府運發局長侯尊堯表示，他們會持續創造更多好的舞台，讓小球員們有更多機會，期待選手們努力奪下佳績。

體育署表示，此次盃賽的辦理宗旨在於倡導校園運動風氣，促進團隊和人際關係，在追求勝利之外，更希望培養學童固定的運動習慣，學習團隊合作群策群力，並在比賽中學會尊重對手，推展體育品德教育。

此次賽事邀請前國家隊總教練陳貴人擔任球評，除了男女組冠軍金盃之外，同時設有個人獎項，包括金靴獎、金手套獎以及金球獎。4天賽事將在「國小足球世界盃」臉書粉專直播，歡迎所有喜愛足球的民眾至現場觀賽，或是線上一同觀賞精彩賽事。