好市多販售A肝綜合莓，高雄消費者服務中心目前已接獲9件申訴案，好市多在高市府要求下，今（11）日提出補償方案。不過，台灣消費者保護協會今痛斥，該賠償內容敷衍了事，主張除全額退費外，針對購買的會員每人發放2萬元健康權撫慰金。

好市多公司11日提出相關補償方案，包括全額退費並提供同數額慰問金；購買並曾食用受影響商品的會員，若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，補助500元檢測費用；好市多會員確診A型肝炎，經回溯性疫調確認是因食用受影響商品所致者，該公司將負責相關醫療費用。

高市府表示，目前遭汙染的莓果已全數下架，並將依法銷毀，高市府衛生局會依法裁罰。市府消費者服務中心目前受理民眾提出申訴共9案，若消費者有權益未獲妥適處理，可提起消費爭議申訴，消保官將全力協助。

針對好市多的賠償方案，台灣消費者保護協會認為，賠償內容敷衍了事，對引起消費者精神、生活及未來健康恐慌的補償皆忽略掉，對此嚴正抗議漠視消費權益的賠償方案。

台灣消費者保護協會更提出主張，包括除全額退費、等額3倍懲罰金（重大過失）、全部購買會員都發給A型肝炎抗體IgM檢測費用、健康權撫慰金每位2萬元。