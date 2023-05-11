大S（徐熙媛）前夫汪小菲離婚後，與小14歲大陸女星張穎穎傳緋聞，想不到認愛2個月就驚傳分手，張穎穎還嗆「無縫銜接對他來說也是再正常不過的事情。」近日，陸媒拍到汪小菲與一名長髮美女挽手逛街，互動很親密，張穎穎聽聞汪小菲疑有新歡，先酸他「巨嬰」，再爆汪小菲分手後邊睡10幾個女人邊求她復合。

汪小菲離婚後交友廣闊，不只情纏張穎穎，還多次被大陸狗仔拍到帶長髮妹吃飯、上夜店，上月底更和「拿督千金」莊鍶敏用餐，女方當時表示兩人剛認識，在談直播的生意，對汪小菲印象不錯，是個會說話、老實做事的人，其餘的事沒有多想。

今（11日）大陸媒體公開汪小菲與長髮女子吃完晚餐後，在街頭散步的影片，一路上兩人始終挽著手，還不時咬耳朵，有說有笑的，且汪小菲疑似有些醉意，走路有點不穩，時常往女方那邊貼近。張穎穎聽聞此事後在微博發文，慶幸自己逃得快，還酸溜溜地寫道：「祝福下一個加油堅持照顧好爆炸深情巨嬰」。

接著，張穎穎加碼爆料汪小菲恢復單身後，私生活非常豐富，還跟她求復合，「光我知道的，分開這段時間睡了十幾個，同時還不斷挽回，我靜靜看著演戲。」此外，有名好奇心旺盛的網友問張穎穎，過去到汪小菲開的麻六記用餐需要付錢嗎？張穎穎回應：「也要給錢的」，還大方幫忙宣傳「分手歸分手，做生意團隊挺不容易的，是好吃的，因為我愛吃辣的」。