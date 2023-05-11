洋基把主戰游擊大位交給新秀沃普（Anthony Volpe），本季攻守方面亮點不多，不過今（11日）代表球隊出戰運動家的比賽，沃普在主場敲出生涯首支滿貫全壘打，創造洋基隊史2大紀錄，最終球隊以11比3大勝運動家，戰績持續緊咬美東各列強。

沃普在5局下洋基攻佔滿壘時登場打擊，運動家後援投手賈西亞（Rico Garcia）第一顆球投在5號位，沃普毫不客氣轟出中外野大牆外，將比分拉開至9分差距。沃普這支全壘打是生涯首次在滿壘時所敲，成為隊史第一位在新秀賽季打出滿貫彈的游擊手，洋基過去出產過吉特（Derek Jeter）、瑞佐托（Phil Rizzuto）和特瑞許（Tom Tresh）等優秀游擊手。

此外22歲的沃普也成為在洋基球場（包含舊洋基球場）擊出滿貫炮的最年輕球員，洋基傳奇球星米奇曼托（Mickey Mantle）以及「牛奶小子」卡布瑞拉（Melky Cabrera）寫下生涯首支滿貫炮紀錄時，比沃普還要更年輕，只是他們都不是在主場所打出。

開幕戰就擔綱大聯盟主戰游擊手，沃普必然迎來陣痛期，雖然至今為止打擊率僅有2成出頭，但速度上發揮極大優勢，跑出11次盜壘並列美聯第3。