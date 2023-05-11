陸軍航特部針對桃園地區噪音補助，自明年起改為現金補償。（呂玉玲辦公室提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部附近居民，長期飽受軍機起降噪音困擾，國防部自2020年起補助當地航空噪音，現行辦法為補助周邊住戶裝設防噪音設備，但居民認為不切實際，軍方11日召開航噪補償金發放作業說明會，同意明年起改採現金發放模式，以設籍在管制區內居民為補償基準，每人每年450至600元不等。

軍方指出，現行的噪音補償辦法，補助周邊住戶裝設防噪音的各項設備，如防音門窗、空調設備、吸音窗簾等，但為了讓噪音補償計畫能更符合在地民眾需求並維護鄉親權益，經過協調後，明年起將停止第一輪的補助，改以發放補償金給設籍在管制區的每一位鄉親，每人每年補償基準依據管制區分級，可分為第3級600元、第2級500元、第1級450元。

立委呂玉玲指出，601旅駐軍桃園龍潭，肩負北台灣地區的戰備任務，但周遭民眾長期受到航空噪音干擾，因此要求國防部改採現金發放的方式，優化整體補償措施，今年2月曾和國防部召開龍潭機場噪音補助調整研討會，與會的在地49里里長，全數同意改採現金發放，並送交聯署書至桃園市政府。

她說，601旅是結合航空及特戰兵力，周遭鄉親長期需承受國軍演訓所帶來的噪音，對於生活品質有一定影響，尤其近期演訓頻繁，民眾受干擾的程度也相對增加，如今軍方願意將補償方式改為現金發放，希望後續辦理能有更完善的噪音補償作業流程。

市議員徐玉樹則說，原噪音補助每戶1萬元上限且有限購項目，但家電器具及隔音門窗，大多里民在置產時已添購，改採現金補償比較好也實際，但也發現軍方相關申請流程太繁瑣，民眾得填寫許多紙本申請書等再寄回軍方審核，在科技化的時代相對不便民，期盼能簡化相關流程。