大陸綜藝節目《乘風2023》（即《乘風破浪的姐姐》第4季）正式開播，從參賽名單公布前就引發熱議，先前更爆出徐懷鈺沒時間練習拖垮隊友，與賈靜雯產生嫌隙，再掀一波討論熱潮，如今香港金像獎影后劉雅瑟莫名成為網友攻擊對象，被嘲諷是「四季裡最油的姐姐」，竟意外釣出賈靜雯解圍。

第4季《乘風2023》由於參加的女星人數眾多，難免有人名字會較不容易被記住，像是香港電影金像獎影后劉雅瑟，雖然知名度相當高，但名字卻被大陸女高音家龔琳娜遺忘，甚至以「最帥的那個演員」稱呼她，未料，劉雅瑟日前在微博曬穿著一襲紅色洋裝，背部直接挖空，白皙美背大方見客，散發出一股熟女韻味，沒想到竟被酸民嘲諷是「四季一百多位姐姐中，最油的沒有之一」，還附上嘔吐的表情符號。

劉雅瑟曬出穿著紅色挖空洋裝，散發熟女韻味。（圖／劉雅瑟微博）

劉雅瑟遭酸民嘲諷是「四季一百多位姐姐中，最油的沒有之一」。（圖／劉雅瑟微博）

賈靜雯轉發劉雅瑟PO文。（圖／賈靜雯微博）

對於遭酸民攻擊，劉雅瑟倒是絲毫不在意，還高EQ回應酸民：「確定是之最？那太好了呢」，接著還附上吐舌的表情符號，隨後更有網友留言：「在線等一個賈静雯姐姐的回覆」，劉雅瑟則是回應：「别等了～她不敢回我的，哈哈」，沒想到竟釣出本尊回覆，只見賈靜雯不僅把她的一系列美照轉發到自己的微博頁面上，還寫下：「好了好了～知道啦，妳是我們班最美的」，逗趣互動引起網友熱議。