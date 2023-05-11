52歲自稱罹患思覺失調症的胡姓男子，2022年7月2日凌晨開車從彰化北上台北，並以時速120公里在士林區闖紅燈狂飆，行經承德路、中正路口時，先撞上廖男開的自小客，後又輾斃68歲陳姓保全，胡事後辯稱「他用炫光迷惑我，我為了搶救世界，一定要這樣做，不知道是真的人」，士院11日依過失致死罪，判處胡6年6個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，胡男案發當天曾前往南投指南宮拜拜，隨後為要與女兒吃飯，開車連夜北上，三總醫師證稱胡確有疲勞駕駛、產生幻覺的情形，此外胡過程中疑有吸食安非他命提神，但檢測第1次時呈陽性，第2次則為陰性，顯示劑量很少。

據檢警調閱監視器，發現胡開車從國道三號北上，抵達士林區後沿路狂飆，時速達120至130公里間，最後在承德路、中正路口闖紅燈，先是撞上廖男的自小客車，後又撞上68歲陳姓保全，造成陳多重頓創、顱腦損傷，重傷送醫不治。

警方當時抵達時，胡口中胡言亂語，聲稱要「拯救世界」後來偵訊時，則稱自己是疲勞駕駛，「我要以我的生命為主」、「我有想過要放棄，但是他用炫光迷惑我，但我為了搶救世界，我一定要這樣做，當下不知道是真的人…」。

士院審酌，胡有疲勞駕駛、出現幻覺的情形，致死者親人天人永隔，承受難以回復的創痛，考量被告患有精神疾病，並因該障礙導致辨識、控制能力減低，判處有期徒期6年6個月，可上訴。

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