新竹市政府今年推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，11日正式上路，這項補助政策包含AMH卵巢功能抽血檢驗2000名及凍卵療程1000名，凡設籍新竹市的25歲到40歲女性皆可申請，每人最高可獲3.1萬元補助，提供女性人生規畫後盾。

為實行「0-6歲市府養」政策目標，新竹市府今年推出「祝妳好孕凍卵補助試辦計畫」，首推AMH卵巢功能檢測讓25歲到40歲育齡婦女了解卵巢健康狀況，後續還有凍卵療程及凍卵管理費，合計最高補助3.1萬元。

新竹市長高虹安指出，女性在人生有許多重要決定，生育規畫與現實環境無法兩全，因此必須推出符合時代趨勢的友善政策，不要讓時間成為女性的壓力。

新竹馬偕醫院院長翁順隆也說，凍卵補助對女性朋友是很大的福音，竹市的凍卵療程補助更是全國的創舉，盼女性朋友們響應凍卵，為將來做準備，同時也呼籲大家愈早凍卵，未來懷孕的機率也相對較高。

「做了凍卵的決定，有如拿到勇氣徽章，也替未來種下希望種子。」在送子鳥診所完成凍卵的溫小姐說，很高興市府推出政策，她因接觸小孩的笑容變得快樂，開始有生育的想法，所以配合人生規畫選擇在35歲凍卵，不要因年齡受限而造成生育壓力。

另1位江小姐在31歲時因自身AMH值偏低，後續進入凍卵療程，婚後以試管嬰兒生下第一胎，她呼籲女性朋友可透過AMH檢測，及早了解生育狀況，並在先進醫療輔助下好孕圓夢，u3

十分贊同新竹市能有如此前瞻性的措施。

新竹市衛生局指出，新竹市面臨三高的人口特性，初婚女性平均年齡高、第一胎平均年齡高，且及生育平均年齡高，市府透過0-6歲市府養及祝妳好孕凍卵補助計畫，盼協助年輕一代「願婚、敢生、樂養」，並讓育齡婦女得以規劃生育期程，順利孕育下一代。

衛生局說明，祝妳好孕凍卵補助試辦計畫分為2個項目，第1項為凍卵療程補助，新竹合作人工生殖機構，包括新竹市立馬偕兒童醫院、送子鳥診所、江婦產科診所及林正凱好孕診所，補助對象為申請日前設籍新竹市滿1年之25至40歲的女性共1000名。

第2項為AMH抽血檢測補助，即為卵巢功能做健康檢查，包含上述4家人工生殖機構，及新竹市其他7家院所，含新竹國泰醫院、興世紀婦產科診所、陳建銘婦產科診所、和平婦產科診所、楊進樑婦產科診所、南門綜合醫院、宏偉婦產科診所共計11家，補助對象為今年1月1日前設籍於新竹市25至40歲的女性共2000名。

民眾可至「新竹市數位市民整合服務平台」，註冊登入後填寫申請單，依流程至合約院所完成AMH抽血檢驗，及經醫師評估完成凍卵療程者，即可申請補助，也可至新竹市衛生局臨櫃申辦。衛生局也將贈送提供符合AMH檢測補助對象，祝你好孕御守，符合凍卵補助對象，也將獲得希望好孕罐頭盆栽。