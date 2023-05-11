日前外電報導，美台商會會長韓儒伯透露，台灣將採購多達400枚岸置魚叉飛彈，以防範大陸可能入侵，由於魚叉反艦飛彈最初型在1979年就開始服役，因此受到外界詬病。對此，前海軍艦長呂禮詩分析，新型的魚叉飛彈或許可以成為對抗中國大陸055型萬噸驅逐艦的秘密武器。

呂禮詩昨（10）日在臉書開門見山表示，「採購魚叉飛彈，真的是買了中古飛彈？讓台灣成為冤大頭及被閹割的刺蝟嗎？先說結論當然不是」。

呂禮詩表示，美國智庫「戰略與國際研究中心」（ CSIS）與美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」的兩次兵棋推演，不約而同的將反艦飛彈視為關鍵武器。全面性的部署雄二/三飛彈，但其實會有「多樣化」不足的問題。

對於解放軍055型萬噸驅逐艦，呂禮詩認為，該艦搭載高功率微波（HPM）陣列，船段組合中的六千噸054B飛彈護衛艦研判亦可能具有此種「電子攻擊」（EA）裝備；靠著魚叉飛彈的「躍起」（POP UP）攻頂模式，或可確保飛彈終端歸向時不致被高功率微波攻擊而傷及追蹤導引能力。

呂禮詩還指出，魚叉飛彈與雄二/三飛彈尋標器使用不同的頻率及捷變型態，方可以在複雜的電磁環境下反制敵水面目標的「電子防禦」（EP），再者岸置魚叉飛彈（RGM-84L BLOCK II(U)），射程不但與雄二/三增程型在伯仲之間，且極可能具有因目標艦軟、硬殺反制未命中而折返原目標的「再攻擊」（re-attack）模式，跟1977年出廠的魚叉性能有天壤之別。