緩撞車車尾遭撞。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

國道1號南向127.5公里苗栗頭屋路段，11日下午1點57分，發生一起轎車追撞施工中的緩撞車，根據了解，轎車駕駛疑似啟動自動駕駛，卻沒注意車前情況，才釀成意外，所幸駕駛僅受輕傷，詳細事故原因有待釐清。

肇事的轎車撞到當時正在進行撿拾垃圾作業的緩撞車，因為撞擊力道強大，轎車車頭全毀，連引擎蓋都整片掀起，露出引擎室，經警方調查，駕駛並無酒駕，意外也只造成駕駛輕傷，所幸並未釀成更嚴重傷亡。

國道2隊表示，呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，不疲勞駕駛，注意行車安全，現今造車工藝著重人性化與科技結合，許多車輛具有自動駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，但也因為如此，造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤及注意車前狀態小心駕駛。

於發生施工單位緩撞車A2類交通事故案，說明如下：

一、 1輛租賃小客車因開啟自動駕駛功能未注意車前動態擦撞於內側車道之施工單位（撿拾垃圾）移動施工緩撞車而肇事，造成租賃小客車駕駛受輕傷（擦挫傷）。

二、 該起事故佔用內、中線車道，於14時26分現場排除，2名駕駛酒測值均為0.00mg／L。