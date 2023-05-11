中磊第一季合併營收為156.59億元，較去年同期成長達24%，首季營收創歷年同期新高；合併營業利益為6.55億元，較去年同期大幅成長74%；歸屬母公司稅後淨利為5.06億元，較去年同期增率達55%。以加權平均股數257百萬股計算，第一季合併稅後每股盈餘(EPS)為1.97元，單季稅後淨利及EPS創下歷年同期新高紀錄。

中磊表示，5G電信寬頻應用蓬勃發展，推升網路設備持續升級需求，迎接數位時代來臨，各國均加強佈局數位基礎建設。近年來公司積極拓展電信直效行銷業務，並持續優化產品組合，與全球電信客戶深化夥伴關係，轉型綜效逐步顯現。面對國際供應鏈局勢變化，中磊展現全球運籌之優勢，除原有北美及歐洲主力市場外，亦加速積極佈局印度、拉丁美洲及東南亞等具潛力的新興市場，電信市佔率持續提升。

此外，中磊掌握下世代關鍵技術，提供客戶全方位的寬頻解決方案，包括光纖接取設備、DOCSIS 3.x/4.0 Cable產品、商用網通設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等新產品。展望2023年，中磊表示，整體景氣，受惠於頻寬基礎建設升級趨勢，中磊將持續擴大全球營運規模，在新市場、新產品、新產能挹注下，對整體營運深具信心。