婁峻碩日前圓夢在香港舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

婁峻碩日前圓夢在香港舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

婁峻碩日前圓夢在香港舉辦演唱會。（KKLIVE提供）

婁峻碩出道9年首次登港開唱完成人生夢想，昨（10日）在旺角麥花臣場館舉辦個人首場海外演唱會的他，攜先前轟動全台的《BOARDING》大秀征服爆滿港迷，不僅一口氣祭出近20首「婁式」創作精選，還不時用苦練的廣東話開撩歌迷，像是「今晚可唔可以帶我返屋企呀（今晚可不可帶我回家）」又說「我可唔可以除衫呀（我可以脫衣服嗎）」等，滿溢的費洛蒙令在場女歌迷嗨爆，猛丟性感內衣上台。

婁峻碩昨全場收下數10件蕾絲胸罩，頓時成了「內衣大亨」，還無視台下女友凡凡在場，笑說「要把這堆（內衣）全帶回台灣收藏」。有趣的事，被問到凡凡看到自己被性感內衣堆滿身的反應？婁峻碩笑說：「她在後台看到一堆胸罩比我還開心，還開玩笑說『從來沒想過自己交往這麼多年的人可以拿到這麼多戰利品』。」

此外，人緣甚好的婁峻碩更加碼邀請好友派偉俊、TYSON YOSHI這2位台、港兩位新生代潮流音樂人輪番上場助攻嗨翻全場，擔任彩蛋嘉賓的兩人不僅與婁峻碩分別合唱他接下來要發行的新專輯中兩首新歌〈一首歌〉及〈Just Break Up〉，更為婁峻碩「錦上添花」幽默搞笑助興添笑點；其中染了一頭粉紅色頭髮的派偉俊拉著紅髮婁峻碩笑說要組「火龍果」男團，更搞笑送上火龍果給婁峻碩要簽名給台下歌迷，笑果十足。

婁峻碩此次開唱特地帶爸媽、女友同行意義非凡，親情、愛情雙重見證下完成人生夢想，讓邁入30歲前夕的婁峻碩感動說：「終於完成出道前的夢想！」看著台下父母親，婁峻碩坦言當時真的差點淚水奪眶而出，一度眼眶泛紅的他表示：「還好我有hold住，不然後面不知道該怎麼繼續演唱會，不過看到媽媽哭了，覺得很感動！」隨著新專輯即將在暑假推出，他趁勢官宣自己即將於9月23日在台北流行音樂中心舉辦自己全新第二場巡迴演唱會，把這場演唱會視為30歲人生大件事的婁峻碩說：「今年生日，我只有一個願望，就是這場北流演唱會能秒殺。」