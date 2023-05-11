阻台灣國成員潑漆「護蔣銅像」有功，總長梅家樹首度表揚儀隊官兵。(軍聞社提供)

台灣國辦公室陳姓主任4月27日下午持漆彈槍闖入中正紀念堂，朝蔣公銅像射擊並留下黃色漆漬，當場遭現場執勤儀隊官兵及駐警攔阻後通知警方送辦。參謀總長梅家樹上將昨(10日)親自獎勉儀隊應處有功人員，代表國防部長邱國正對於官兵克盡職責，展現平時勤訓精練與臨危應處能力，高度肯定與表揚，而這也是國防部首次對阻擋民眾破壞或滋擾有功的儀隊官兵進行表揚。

台灣國成員持漆彈槍闖中正紀念射蔣中正銅像引衝突 。(林郁平翻攝)

中正一警方27日下午2時獲報，台灣國成員陳姓男子前往中正紀念堂，以漆彈射擊銅像，導致銅像長袍下擺留有污漬，駐警隊隊員及儀隊官兵見狀上前制止，警方到場後將陳帶回偵訊，擬依違反社會秩序維護法，移請台北地院台北簡易庭裁處。

國防部長邱國正認為儀隊官兵的執勤態度值得嘉勉，特地由參謀總長梅家樹代表，親自頒發何姓下士、陳姓一兵及李姓一兵等三人工作獎金，嘉許他們有效維持執勤場域安全與維護國軍形象的優異表現。

梅家樹表示，三軍儀隊不僅是國家的門面，更是國軍壯盛軍容的象徵，此次官兵能在突發狀況應處得宜，都須仰賴平時扎實的訓練，不斷透過各項狀況演練，才能在最短時間，依規定支援及應處，透過公開表揚，希望儀隊官兵能持續為單位爭取榮譽。

梅家樹指出，迎接雙十國慶是儀隊每年的重大任務，也是展現壯盛軍容的時刻，面對即將到來的國慶操演任務，現正值儀隊訓練的高峰期，官兵應秉持「完美演出」的優良傳統，持續不斷勤訓精練；同時，提醒幹部時序已進入夏季，做好各項訓練風險管理，使官兵在安全的前提之下，完成操演任務。