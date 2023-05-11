5月開始花蓮西瓜進入產季，剛從瓜田採來的西瓜口感脆又甜，花蓮縣政府將於本週六（13日）偕同縣內農會北上到台北希望廣場舉辦花蓮大西瓜開賣會邀請型男主廚黃米澤為民眾示範西瓜料理，還推出「買瓜送刮」活動，刮刮樂可刮中花蓮農遊、精品禮盒等好禮，邀大家來品嚐花蓮大西瓜。

花蓮大西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，是花蓮縣的「綠鑽」，平均每顆約重25至28台斤，第一期花蓮西瓜大約5月中、下旬開始上巿，產期約1個月。且「華寶西瓜」熟成需達累積溫度千度左右，因此每年花蓮縣盛產大西瓜會自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是中區瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由北區壽豐鄉壓軸。

縣長徐榛蔚表示，花蓮大西瓜蘊藏了1200度的熟成滋味，1200度指的是花蓮大西瓜從定植到瓜熟蒂落，所大約需要吸收的日照溫度總數，以每日均溫20度推算，育成期約需60天，相較西部只需要大概40天的熟成期，花蓮大西瓜經過了2個月左右的育成期，獲充足「1200度溫度」，在長時熟成的環境下，也呈現出有別於其他地方的飽滿口感。

加上來自秀姑巒溪、萬里溪、木瓜溪、花蓮溪等溪流沖刷，所帶來豐沛養分的河床砂礫地，成就了花蓮大西瓜碩大與沙、脆、甜的獨特風味。

縣府印製大西瓜DM一同推廣花蓮好瓜。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

農業處長陳淑雯說明，今年花蓮縣政府推出買瓜送刮的活動，和縣府合作的西瓜農印製大西瓜DM，只要購買一顆西瓜即贈送活動刮刮券，可刮中花蓮農遊、花蓮精品禮盒、有機好米及當季農產品等好禮。除了台北希望廣場外，民眾可以在活動期間至海山捷運站、板橋農會等地試吃或購買花蓮大西瓜，品嚐一年一度的夏季限定好滋味！